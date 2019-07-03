Верховный шаман Бурятии презентовал необычную книгу

- Книга уникальна тем, что именно в этой книге переданы те знания, которые не искажены в традиции почитания рода. Мы зачастую встречаемся с тем, что именно обряд почитания рода проводят неверно ввиду незнания традиций. И эта книга, конечно, может быть использована как практическое пособие для практикующих посвящённых шаманов, - рассказала «Байкал-Daily» соавтор книги «Тэнгэридэ Шутэлгэ».









Презентация вызвала живой интерес со стороны тюркоязычных, кочевых и других монголоязычных народов. Книгу выпустили тиражом в 500 экземпляров.







19 июня в Улан-Удэ в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» состоялась презентация книги «Тэнгэридэ Шутэлгэ». Авторство сборника принадлежит Верховному шаману Бурятии, председателю правления МРОШ «Тэнгэри» Баиру Цырендоржиеву, который практикует шаманизм в течение 30 лет. Соавтором книги стала шаманка МРОШ «Тэнгэри» Мария Догбаева-Ринчино.Для удобства читателей книга написана на двух языках – бурятском и русском.В книге подробно описывается обряд почитания рода, рассказывается о влиянии родовых онгонов (духов) на жизнь человека, а также о развитии тэнгэрианства под влиянием исторических процессов.В сборнике порядка 150 страниц, там также содержатся фотоиллюстрации шаманских обрядов.- Шаман – носитель традиций, а поскольку у нас сейчас идёт забывание традиций и языка, то основная цель была книги в сохранении традиций. У шаманов считается, что знания передаются из уст в уста, но так как сейчас вот такое время настало, что люди не знают традиций, не знают свой род и, конечно, это всё положили на книгу, так скажем, - отметила шаманка МРОШ «Тэнгэри» Мария Догбаева-Ринчино.