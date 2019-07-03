Сегодня в Улан-Удэ отключат светофоры на Бабушкина

ПАО «Горэлектросети» проведёт плановый ремонт сегодня, 3 июля



В связи с этим с 12:00 до 17:30 будут отключены светофоры на перекрестке улиц Бабушкина и Терешковой и на остановке общественного транспорта «ул.Геологическая» на улице Бабушкина.

