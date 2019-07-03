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Сегодня в Улан-Удэ обсудят генплан города

Сегодня в Улан-Удэ обсудят генплан города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прийти на публичные слушания может любой желающий

Сегодня, 3 июля в 14:00 в администрации Улан-Удэ по ул. Ленина, 54 пройдут публичные слушания, где каждый житель сможет ознакомиться с изменениями в генеральный план города, а также внести свои предложения.

Генеральный план – это графическое отображение существующих и планируемых программ социально-экономического развития города. Он затрагивает практически все отрасли Улан-Удэ, сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительной политике Михаил Мясищев.

Прежний генеральный план датирован 2008 годом, за минувшее десятилетие многое изменилось: социально-экономические условия, требования Градостроительного кодекса, санитарно-защитные зоны и другие. Генплан был спроектирован на численность населения в 400 тысяч человек, исходя из этих данных рассчитывалась потребность в детских садах, школах, жилье, поликлиниках, зелёных насаждениях и т.д. Теперь, по данным официальной статистики на 2019 год в Улан-Удэ проживает более 430 тысяч человек, а по данным сети городских поликлиник, эти цифры намного больше. Нынешний генеральный план рассчитан на численность в 550 тысяч человек.

Научно-обоснованные предложения по пространственному развитию Улан-Удэ уже с новой численностью разработали специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы.

Во время публичных слушаний 3 июля будет представлена презентация, которая расскажет о планируемых изменениях. Специалисты «Гипрогора» провели большую работу по сбору и анализу данных, ознакомились с программами развития инженерных сетей, транспортной сети, социальной сферы. Так, в генплан включен новый мост через Уду, который начнут строить в этом году, а также два варианта моста через реку Селенгу. Предусмотрен проект берегоукрепления реки Селенги, разработан новый пассажирский маршрут от мкрн имени Горького вдоль железной дороги и до ул. Пищевой, чтобы миновать пробки по ул. Терешковой и в кварталах.

- Генеральный план – это документ, который выполнен крупными мазками, - сказал Михаил Мясищев, - Это стратегия, направление, в котором нужно двигаться городу. На основании генплана разрабатываются правила застройки, землепользования, проекты планировок.

После обсуждения на публичных слушаниях, изменённый генеральный план будет отправлен на согласование в федеральные министерства и ведомства.

- На сегодняшний день имеются неурегулированные вопросы, в том числе по функциональному зонированию, по землям находящимся в собственности Российской Федерации (Минобороны, БурНИИСХ, РЖД). Эти вопросы необходимо решать с участием федеральных структур, в рамках согласования проекта, предусмотренного Градостроительным кодексом России, - пояснил Михаил Мясищев.

После этого этапа согласования наступит последний – проект генерального плана будет направлен на утверждение городскому Совету депутатов до 31 декабря 2019 года, а срок утверждения народными избранниками – до 30 апреля 2020 года.

Чтобы принять участие в публичных слушаниях, необходимо захватить с собой копию паспорта, сообщили в администрации города.

генплан
 
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