5 июля в МУП КСК в Улан-Удэ состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству «PANKRATION & GRAPPLING»
Турнир проводят федерация панкратиона и федерация грэпплинга Бурятии.
Начало турнира в 19.00. Участие примут спортсмены из Монголии, Кыргызстана, Таджикистана, Тыва, Саха (Якутия), Хабаровска и Чита.
Почетные гости турнира – президент федерации современного панкратиона «MFP» Дмитрий Коньков и президент «MFC Fighting Championship» Зорикт Зорки Улаанхуу (Монголия).
Ожидаемая численность зрителей – 650 человек
Турнир по смешанному боевому единоборству пройдёт в Улан-Удэ
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