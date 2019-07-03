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СИЗО печёт хлеб для пострадавших от наводнения тулунцев

СИЗО печёт хлеб для пострадавших от наводнения тулунцев
Общество, 
Помощь СИЗО оказывает с первых дней паводка

Пекарня СИЗО №5 в Тулуне выпекает хлеб для жителей, пострадавших от паводка. Хлеб раздаётся во временных пунктах размещения. Учреждение также обеспечивает подвоз питьевой воды.

- С первых часов бедствия сотрудники СИЗО-5 оказывали помощь населению: организовывали эвакуацию, на имеющихся плавсредствах вывозили людей из зоны затопления, убеждали граждан покинуть дома и перебраться во временные убежища, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за прорыва дамбы в Тулуне затопило тысячи домов. Людей снимали с крыш домов с помощью вертолётов, эвакуировали на лодках. По последним данным, стихия в Иркутской области унесла жизни 14-ти человек.

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