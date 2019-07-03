«Поехавшие» из Воронежа едут автостопом до Байкала









Две жительницы Воронежа – 27-летняя Лена Казарова и 31-летняя Саша Стрельцова – отправились в путешествие автостопом до Байкала. Также девушки намерены посетить Бурятию.Из родного города девушки стартовали в прошедшие выходные. Сейчас они уже добрались до Челябинска и держат путь в Сибирь.- Мы выехали из Воронежа 28 июня, доехали «стопом» до Павловска. И там через два часа поймали фуру. Нам очень повезло. Водитель едет до Челябинска, а оттуда будем добираться также автостопом до Иркутска. Ну а в планах у нас покорить Байкал. Обойти одну сторону Байкала до Бурятии, даже дальше, - рассказала Елена изданию «Моё. Online».Девушки ночуют в палатках, неподалёку от фур, на которых они перемещаются. О своих приключениях в пути девушки рассказывают через соцсети. Свои посты они отмечают хештегом #поехавшие. Специально для путешествия они изготовили одинаковые футболки.Девушки рассчитывают, что их путешествие продлится около 40 дней, но не исключают, что оно может затянуться. «Мы безумно рады нашему сумасшедшему путешествию, всё только начинается, поехавшие поехали!», - писали путешественницы в соцсетях.Смелые жительницы Воронежа не боятся трудностей и готовы к ним. Сами себя называют амазонками и экстремалками.