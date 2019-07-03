«Поехавшие» из Воронежа едут автостопом до Байкала

Две жительницы Воронежа – 27-летняя Лена Казарова и 31-летняя Саша Стрельцова – отправились в путешествие автостопом до Байкала. Также девушки намерены посетить Бурятию.
Из родного города девушки стартовали в прошедшие выходные. Сейчас они уже добрались до Челябинска и держат путь в Сибирь.
- Мы выехали из Воронежа 28 июня, доехали «стопом» до Павловска. И там через два часа поймали фуру. Нам очень повезло. Водитель едет до Челябинска, а оттуда будем добираться также автостопом до Иркутска. Ну а в планах у нас покорить Байкал. Обойти одну сторону Байкала до Бурятии, даже дальше, - рассказала Елена изданию «Моё. Online».
Девушки ночуют в палатках, неподалёку от фур, на которых они перемещаются. О своих приключениях в пути девушки рассказывают через соцсети. Свои посты они отмечают хештегом #поехавшие. Специально для путешествия они изготовили одинаковые футболки.
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⏰Начало. 28 июня ‼ПОЕХАВШИЕ ПОЕХАЛИ🧭 ⛔Наш первый автостоп. 🚛наше первое длительное путешествие, как всегда шутим🐒🐒, веселимся и кажется немного безответственно подходим к вопросу «а как мы вообще добираться будем». Полагаемся на замечательную поговорку «новичкам везет»😈 И вот пару часов ожидания и мы едем на северо-восток 😌☺и новичков везет большая уютная машина. Мы безумно рады нашему сумасшедшему путешествию, всё только начинается 😋😜поехавшие поехали💃т👯#автостоп #ЛеСа #путешествие #Стрельцова_Казарова #поехавшие #амазонки #трип #экстрималки #автостопщицы #лес #природа #костер #путешественницы #вдали_от_дома
Девушки рассчитывают, что их путешествие продлится около 40 дней, но не исключают, что оно может затянуться. «Мы безумно рады нашему сумасшедшему путешествию, всё только начинается, поехавшие поехали!», - писали путешественницы в соцсетях.
Смелые жительницы Воронежа не боятся трудностей и готовы к ним. Сами себя называют амазонками и экстремалками.