Он воспользовался занятостью продавца
В селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии безработный 29-летний местный житель украл из ломбарда технику, пока приятель сдавал туда имущество. Воспользовавшись тем, что продавец занята оформлением сделки, он незаметно взял с открытого стеллажа и спрятал под куртку ноутбук и цифровую приставку. Ущерб составил около 9,5 тысяч рублей.
По словам злоумышленника, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, украденное он собирался продать.
Украденная техника изъята полицейскими по месту жительства подозреваемого.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ведомстве отмечают, что раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудована точка скупки.
Безработный житель Бурятии обворовал скупку
Общество, Фото:
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