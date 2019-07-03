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На Байкале спасли оступившегося на крутой тропе гражданина Германии

На Байкале спасли оступившегося на крутой тропе гражданина Германии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина с другом из шёл по «собачьей» тропе от Листвянки до Больших Котов

Накануне к спасателям обратился житель Иркутска. Он сообщил что его 64-летний друг, гражданин Германии, оступился и укатился вниз по крутому склону на тропе от Листвянки до Больших Котов в Иркутской области. 



Происшествие произошло не на основной, широкой тропе, обустроенной добровольцами Большой Байкальской тропы, а на одной из стихийных троп, натоптанных вдоль берега Байкала от посёлка Листвянка по направлению на север, отмечают в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия катером «КС-701», поднялись на тропу, затем при помощи верёвки (закреплённых перил) спустились в кулуар, куда упал пострадавший и оказали ему первую помощь. Иностранцу наложили шины на обе ноги. Далее туриста уложили в носилки «Парамедик» и приступили к транспортировке вверх, на тропу, с помощью верёвки и лебёдки «Эвак» в сопровождении спасателей.




На тропе к транспортировке подключились добровольцы из проходивших мимо туристов. Больше часа занял траверс по узкой, «собачьей» тропе на расстояние в несколько сот метров. На опасных участках тропы для организации страховки спасатели натягивали параллельные перила. Пострадавшего спустили до пляжа, где спасательную группу ожидал катер.

На причале базы Байкальского поисково-спасательного отряда в посёлке Никола гражданина Германии с множественными сочетанными травмами в состоянии средней тяжести спасатели передали бригаде врачей скорой помощи.







спасательная операция
 
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