По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западным районам местами ливни
Ветер днём северо-западный 5-10, при грозах до 13-18 м/с. Температура днём 30-35, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер днём северный 6-11 м/с. Днём 32-34 тепла.
В Улан-Удэ жара
Общество, Фото:
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