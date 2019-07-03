В Улан-Удэ жара

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западным районам местами ливни



Ветер днём северо-западный 5-10, при грозах до 13-18 м/с. Температура днём 30-35, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер днём северный 6-11 м/с. Днём 32-34 тепла.

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