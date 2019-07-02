Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду уже в августе

На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре строятся новейшие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий»
1 июля делегация Тихоокеанского флота ознакомилась с ходом строительства, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв и офицеры технического управления флота осмотрели корветы на стапеле, оценили степень готовностей кораблей. Военные отметили, что работы идут со значительным опережением графика.
В августе 2019 года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» будет спущен на воду для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдет в 2020 году.
Корвет «Резкий» усилит флот в 2021 году. Эти корветы станут, соответственно, третьим и четвёртым кораблями этого проекта на Тихоокеанском флоте.
Справка:
Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.
16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду уже в августе
Общество, Фото:
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На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре строятся новейшие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий»
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