Юных художников из Бурятии пригласили на конкурс комиксов

Победители конкурса получат подарки и дипломы лауреатов



Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» объявили о старте всероссийского конкурса детских комиксов.



На конкурс «#ЛетоТвоихПобед» принимаются работы, рассказывающие о достижениях, которые ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже достигли. Серия коротких рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, что он собирается делать, чтобы её реализовать.



Организаторы предложили юным художникам создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, но и, например, о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.



К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года. Участникам необходимо заполнить форму заявки по ссылке https://forms.gle/eAh38cyy3ZMokxoG7



В каждой категории жюри во главе с президентом фонда «Спешите делать добро!» Оксаной Фёдоровой выберет трёх победителей. Их имена станут известны 16 августа 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдёт в Музее Победы 17 августа 2019 года.



Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит «Почта России» совместно с Музеем Победы, сообщили организаторы конкурса.





