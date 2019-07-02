Учение, в котором принимают участие военные из Бурятии, пройдёт в августе
Делегация Восточного военного округа, представляющая министерство обороны России, и представители министерства обороны Монголии завершили планирование ежегодного совместного учения «Селенга-2019». Это произошло на третьем раунде переговоров в Улан-Баторе (Монголия), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Международное учение «Селенга-2019» состоится с 15 по 24 августа на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии.
В ходе конференции стороны был утверждён замысел предстоящих тактических эпизодов учения, состав совместной группировки войск, порядок пересечения государственной границы России, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
Также была проведена рекогносцировка района для оборудования полевого лагеря для размещения участников учения и аэродрома временного базирования вертолётов армейской авиации России.
В учении «Селенга» от Восточного военного округа примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, а также подразделения реактивных систем залпового огня, самоходной артиллерии, РХБ защиты, разведки, медицинского обеспечения, вертолеты Ми-24 и Ми-8амтш.
К учению планируется привлечь более тысячи военнослужащих с обеих сторон.
Также в рамках празднования 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Ханхин-Гол планируется участие военнослужащих из России в торжественных мероприятиях в Улан-Баторе, Чойболсане, Ханхин-Голе.
Кроме того, будут оказаны содействие поисковому отряду «Рысь» в организации раскопок останков солдат в районе реки Ханхин-Гол.
В Монголии завершили планирование учения «Селенга-2019»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учение, в котором принимают участие военные из Бурятии, пройдёт в августе
Туристы едут сюда купаться на реку Иркут
В Сети разгорается спор из-за видео выгрузки мяса на Центральном рынке
Полицейские вернули женщине кошелёк со 110 тысячами рублей, который она забыла в туалете на вокзале
Поручение об этом дал глава Алексей Цыденов
Во время отсутствия транспортного сообщения скопились более тысячи машин
Жильцы улан-удэнской пятиэтажки отметили праздник дома по-советски
По столице Бурятии проехал свадебный кортеж из 15 такси. ФОТО
Список профессий и должностей пополнился новыми категориями
Забег невест на шпильках пройдёт в Чите 7 июля, накануне всероссийского дня семьи, любви и верности
Иностранцам показали двухэтажные, чёрные и рыбные буузы. ВИДЕО
Среди претендентов на чемпионат мира трёхкратный чемпион России Александр Богомоев
На удочку мошенницы попались несколько человек
В 2019 году в республике планируют благоустроить 120 общественных и 112 дворовых территорий
У её дочери не было даже собственного спального места