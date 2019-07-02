В Монголии завершили планирование учения «Селенга-2019»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Учение, в котором принимают участие военные из Бурятии, пройдёт в августе



Делегация Восточного военного округа, представляющая министерство обороны России, и представители министерства обороны Монголии завершили планирование ежегодного совместного учения «Селенга-2019». Это произошло на третьем раунде переговоров в Улан-Баторе (Монголия), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Международное учение «Селенга-2019» состоится с 15 по 24 августа на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии.



В ходе конференции стороны был утверждён замысел предстоящих тактических эпизодов учения, состав совместной группировки войск, порядок пересечения государственной границы России, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.



Также была проведена рекогносцировка района для оборудования полевого лагеря для размещения участников учения и аэродрома временного базирования вертолётов армейской авиации России.



В учении «Селенга» от Восточного военного округа примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, а также подразделения реактивных систем залпового огня, самоходной артиллерии, РХБ защиты, разведки, медицинского обеспечения, вертолеты Ми-24 и Ми-8амтш.



К учению планируется привлечь более тысячи военнослужащих с обеих сторон.



Также в рамках празднования 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Ханхин-Гол планируется участие военнослужащих из России в торжественных мероприятиях в Улан-Баторе, Чойболсане, Ханхин-Голе.



Кроме того, будут оказаны содействие поисковому отряду «Рысь» в организации раскопок останков солдат в районе реки Ханхин-Гол.



