На Никольском мысе в Бурятии установили беседку

Туристы едут сюда купаться на реку Иркут



1 июля госинспекторы Аршанского инспекторского участка Тункинского национального парка возвели беседку на Никольском мысу, который находится в двух километрах близ села Никольска. Беседка укроет от дождя, солнечных лучей или поможет просто отдохнуть.



Как отмечает старший государственный инспектор Аршанского инспекторского участка Иван Красильников, местность первого мыса пользуется популярностью среди местного населения, а также среди отдыхающих, которые приезжают сюда искупаться на реку Иркут.



Неподалёку от установленной беседки располагается источник. Местные жители называют его глазным.



Решение установить именно в этой местности беседку принято ещё в прошлом году, сообщили в нацпарке «Тункинский».



