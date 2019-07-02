«Бросают на грязный пол»: В Улан-Удэ шокированы доставкой говядины

В паблике «Аноним 03» появилось видео выгрузки мяса на Центральном рынке Улан-Удэ. По словам автора видео, говядину выгружают прямо на ничем не застеленный пол.
- Вот таким образом привозят говядину на Центральный рынок, бросают прямо на грязный пол, мясо ничем не укрыто, не завёрнуто. Думаете, они их потом моют? Думаю, нет, сразу на прилавок! Даже расхотелось покупать мясо, - написал анонимный пользователь Сети.
В комментариях некоторые подписчики уверяют, что мясо всё-таки выгружают на поддоны, а не на пол. Кроме того, люди рекомендуют мыть мясо перед употреблением.
«Ну, мясо на поддонах, раз. Мясо желательно не есть сырым, автор, это два. Мясо нужно дома, перед тем как начать готовить, помыть под проточной водой и обсушить салфеткой, это три. Мясо нужно готовить перед употреблением, варить, жарить. Всё это относится к мясу с рынка или любому другому покупному, в котором ты не уверен. Домашнее мясо, тоже нужно, но думаю всем пофиг», «На поддонах она», «Автор, не покупайте мясо вообще. Везде так. Думаете поддоны моют? Думаю, нет. Мясо всегда покупала и буду покупать. Дома обработать вам никто не мешает. Главное, чтобы свежее было», «Всегда так было. То есть бросали с машин на поддон», «Лучше есть грязное мясо, чем напичканное химией», писали пользователи Сети.
Грязь на рынке в 2016 году отмечал ведущий шоу телеканала «Пятница» «Магаззино» Александр Молочко. Во время его визита на рынке летали птицы и насекомые. Вокруг торговых прилавков было много коробок и прочего мусора. Ведущий побывал также и в мясном отделе, где некоторые продавцы от него просто разбежались. Шоумен спорил с продавцами, которые выдавали размороженное мясо за охлаждённое.
После замдиректора Центрального рынка возмутилась, что съёмки проходили без согласования, а ведущий лез за прилавки. Мусор она назвала «рабочим процессом», но отметила, что за порядком следят уборщицы, которые регулярно проводят уборку.
Тогда Александр Молочко не рекомендовал Центральный рынок для посещения.