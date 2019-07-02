В Читу съедутся футболисты на этап Первенства России

К хозяевам турнира приедут команды из Улан-Удэ и Иркутской области



Со 2 по 7 июля в Чите на стадионе «Юность» пройдёт зональный этап Первенства России по футболу среди команд юношей 2004 года рождения.



В соревновании примут участие пять юношеских коллективов. Забайкальский край будет представлять футбольный клуб «Чита-2004». Также в столицу региона приедут команды «Селенга» из Улан-Удэ, «Сибиряк» из Братска, «Байкал» и «Зенит» из Иркутска.



Турнир пройдёт в один круг по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды получат путёвки на региональный этап первенства. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Чита».

