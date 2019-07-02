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Иркутская область решила не отменять соревнования спасателей

Иркутская область решила не отменять соревнования спасателей
Общество,  Фото:pixabay.com
Областной турнир «Юный водник» пройдёт в Ангарске, несмотря на ЧС

Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» разместится на базе отдыха «Берёзка» в районе села Одинск Иркутской области с 4 по 8 июля. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, объявленную в области в связи с наводнением в Нижнеудинском и Тайшетском районах, проводимые в лагере областные соревнования «Юный водник» решили не отменять. Как отметили в Главном управлении МЧС Приангарья, работа по обучению будущих спасателей, частью которой и является турнир, в нынешней ситуации приобретает ещё большее значение и будет обязательно продолжена.

Об участии в мероприятии заявили 11 команд из Иркутска, Ангарска, Шелехова и других районов Сибирского федерального округа. Открытие соревнований состоится на стадионе «Труд» в Иркутске, затем команды отправятся к месту проведения испытаний в Ангарский округ. Этапы соревнований будут проходить на стадионе «Ангара», тренировочной площадке в районе лагеря «Здоровье» и на самой базе «Берёзка». В рамках турнира состоятся соревнования по спортивному ориентированию на местности, спасению при чрезвычайных ситуациях на суше и на воде.

- Перед началом соревнований обязательно будет проведён инструктаж. На базе отдыха организована охрана и дежурство сотрудников МЧС. Хотя команды имеют опыт участия в туристско-спортивных, краеведческих и военно-патриотических мероприятиях, самое главное – обеспечение безопасности, – подчеркнул Олег Орлов, директор Байкальского молодежного корпуса спасателей.

Закрытие соревнований состоится в Ангарске у памятника воинам-победителям, первостроителям в 11 часов 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.
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