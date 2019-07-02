Поручение об этом дал глава Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организовать отдых для детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области. В письме на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко Алексей Цыденов предложил принять 160 детей.
Отдых планируется организовать на 21 день в четырёх детских оздоровительных лагерях Заиграевского, Тарбагатайского и Кабанского районов.
Все затраты по размещению детей в сопровождении взрослых республика берет на себя, сообщили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», по последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погибли 14 человек, ещё 13 считаются пропавшими без вести. Подтоплено 96 населённых пунктах – более 10 тысяч жилых домов, 6,8 тысяч приусадебных участков, 49 социальных объектов. С затопленных территорий эвакуированы 2,5 тысяч человек – многих снимали с крыш домов.
В Бурятии отдохнут пострадавшие от наводнения в Иркутской области дети
Общество, Фото:
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