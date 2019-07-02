В Улан-Удэ жильцы пятиэтажки устроили банкет во дворе

Многоквартирный дом на улице Тулаева, 138 в Улан-Удэ отметил 50-летний юбилей, сообщили в пресс-службе БРО КПРФ. Праздник устроили необычно, в советских традициях, когда жильцы собрались во дворе. Дружные люди вытащили мебель, накрыли общими усилиями стол и провели уличное чаепитие.

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