В Улан-Удэ жильцы пятиэтажки устроили банкет во дворе

Жильцы улан-удэнской пятиэтажки отметили праздник дома по-советски
Многоквартирный дом на улице Тулаева, 138 в Улан-Удэ отметил 50-летний юбилей, сообщили в пресс-службе БРО КПРФ. Праздник устроили необычно, в советских традициях, когда жильцы собрались во дворе. Дружные люди вытащили мебель, накрыли общими усилиями стол и провели уличное чаепитие.
Совет дома также провёл конкурсы блюд, стихов, песен, частушек, состоялись спортивные соревнования.
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Жильцы улан-удэнской пятиэтажки отметили праздник дома по-советски
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