Жительницам Аги исполнилось 100 и 95 лет

Общество, Фото: пресс-служба Администрации Городского округа «Посёлок Агинское»

Совместный юбилей долгожительниц пришёлся на 1 июля



В посёлке Агинском ветерану Великой Отечественной войны и труда Дулме Бадмацыреновой 1 июля исполнилось ровно 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Администрации муниципального образования.



Своё поздравление в связи с этим замечательным событием – вековым юбилеем бабушке Дулме направил Президент России Владимир Путин, которое ей передала начальник Агинского отдела соцзащиты Дашима Цырендашиева. От администрации и совета ветеранов городского округа «Поселок Агинское» юбиляршу поздравил председатель Совета ветеранов Цыдып Доржиев.



Вся трудовая жизнь юбилярши прошла в соседнем селе Челутай. Детство прошло в местности «Замасуй». Закончив начальную школу в Челутае, с 1934 по 1937 годы она училась в Агинской первой школе. В 1937 году в селе Челутай был организован «Ликбез» и ей, 16-летней девочке, предложили учить грамоте сельчан. По словам её дочери Даримы Цынгуевны, женщины после работы собирались в одном доме и учились понемногу писать свое имя, читать газеты. Молодой учительнице Агинский поссовет положил оклад в 20 рублей, что по тем временам было хорошей суммой, при стоимости булки хлеба в 15 копеек.



В 1938 году её отправили на курсы счетоводов в Дульдургу, после которых она проработала по новой специальности в родном колхозе до окончания Великой Отечественной войны. С 1946 года и до выхода на пенсию она работала дояркой на ферме «Замасуй». В период работы она трижды избиралась Депутатом окружного Совета трудящихся Агинского Бурят-Монгольского национального округа.



У нашей юбилярши большое наследство – 18 внуков, 36 правнуков и 4 праправнука. Сейчас о своей столетней матери, которая находится уже в беспомощном состоянии, заботливо ухаживает её младшая дочь Дарима. Они с мужем Николаем Терентьевичем тоже пенсионеры.



Также в этот день одной из старейшин поселка Цыпылме Дамдиновой исполнилось 95 лет. Цыпылма-абгай вырастила шестерых детей. В свое время она закончила Нерчинский техникум и работала в колхозе имени Калинина ветеринаром. Затем стала свинаркой и до выхода на пенсию была старшим чабаном. За достигнутые результаты не раз была признана передовой чабанкой.



Бабушке Цыпылме также передали поздравительные слова от президента и поздравили с юбилеем от имени поселковой администрации и совета ветеранов.

