Он будет посвящён Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
Торжества, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, пройдут 6 июля в районном центре республики Бурятии, селе Кабанске. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.
В этот день с 11:00 в сквере «Ветеран» будут чествовать семейные пары, на сцене выступят лучшие творческие коллективы района. Также состоится районный фестиваль-праздник «Семейный очаг».
Напомним, что в России День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.
В Кабанске состоится районный фестиваль «Семейный очаг»
Общество, Фото:
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