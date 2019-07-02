В Кабанске состоится районный фестиваль «Семейный очаг»

Он будет посвящён Всероссийскому Дню семьи, любви и верности



Торжества, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, пройдут 6 июля в районном центре республики Бурятии, селе Кабанске. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.



В этот день с 11:00 в сквере «Ветеран» будут чествовать семейные пары, на сцене выступят лучшие творческие коллективы района. Также состоится районный фестиваль-праздник «Семейный очаг».



Напомним, что в России День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

