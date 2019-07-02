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В Бурятии больше селян получат прибавку к пенсии

В Бурятии больше селян получат прибавку к пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список профессий и должностей пополнился новыми категориями

В правительстве России скорректировали список профессий и должностей пенсионеров-селян, которые могут претендовать на дополнительную прибавку к пенсии.

- По оценке ПФР, новая редакция списка увеличит численность получателей прибавки на 3% или почти на 30 тысяч человек, - сообщается на сайте правительства РФ.

С 1 января 2019 года вступило в силу положение федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которому «сельским» пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % её размера. Список «сельских» работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми было установлено повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, был утверждён постановлением от 29.11.2018 № 1440. В старом перечне указывалось более 500 профессий.

Обновлённый список «сельских» пенсионеров расширен такими категориями, как: индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве; лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования; заведующие складскими помещениями, лица, связанные с охраной производственных объектов сельского хозяйства; рабочие всех наименований.

- Для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трём условиям: иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утверждённых правительством); не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию; постоянно проживать в сельской местности, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

По состоянию на 17 июня 2019 года, территориальные органы ПФР установили и выплачивают прибавку почти 923 тысячам гражданам. Размер повышения фиксированной выплаты составляет 1,3 - 1,4 тыс. рублей.

Всего на эти цели в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год предусмотрено 16,7 млрд. рублей, исходя из запланированной численности получателей повышения – 1 039 300 граждан.

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