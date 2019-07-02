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В Чите невесты пробегут на шпильках

В Чите невесты пробегут на шпильках
Общество,  Фото:pixabay.com
Забег невест на шпильках пройдёт в Чите 7 июля, накануне всероссийского дня семьи, любви и верности

Праздничные мероприятия начнутся 7 июля в 17 часов на главной площади Читы, сообщили в минкультуры Забайкальского края.

Праздник начнется с «Парада семьи», который организует Общероссийский народный фронт. Движение колонны начнётся от здания департамента ЗАГС в 16.45. Молодожёны, многодетные семьи, супружеские пары со стажем, будущие родители и все желающие пройдут по улице Ленинградской до площади Ленина, где торжественно откроется мероприятие.

На протяжении вечера будут работать тематические и интерактивные площадки. В программе – представление театра кукол «Тридевятое царство», исторический экскурс, посвященный Полине Гебель и Ивану Аненкову от специалистов музея декабристов, шуточная свадебная регистрация, мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги как символа праздника.

Состоится забег невест на шпильках. Пройдёт дефиле участниц конкурса «Миссис Чита», парад колясок. Будет работать игровая детская площадка от музейно-выставочного центра, составление генеалогического древа любого желающего вместе с сотрудниками краеведческого музея, а также тематические фотозоны.

Завершится праздничный день выступлением шоу-проекта «ВнеВременье».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в 2014 году впервые прошёл забег на каблуках. Тогда участие в забеге приняли гламурные улан-удэнки и двое парней. Девушки показали в этом деле невероятное мастерство, многие даже обматывали ноги и туфли скотчем.

конкурс семьи
 
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