«Самое вкусное наше блюдо»: О бурятских буузах рассказали на японском телевидении

- Добро пожаловать в Бурятию, это буузы, - такими словами встретила гостей из Японии женщина в бурятском костюме.











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На японском телевидении вышел сюжет о бурятских буузах. В ролике жительница Бурятии рассказала и показала, как готовить национальное блюдо.Затем местная жительница начала раскатывать тесто и готовить буузы.- Делается традиционно 33 защипа, - объяснила она.Также жительница Бурятии объяснила, как правильно есть буузы, что сначала надо надкусить, а потом пить бульон.- Вообще буузы – это наше национальное, самое распространённое и вкусное наше блюдо как визитная карточка нашей Бурятии, - сказала другая уроженка республики.Японская съёмочная группа заглянула в один из местных ресторанов, где им показали разнообразие бууз – от двухэтажных до чёрных.- Кто-то любит рыбу, кто-то любит овощи, кто-то мясо, поэтому в нашем ресторане мы придумали разнообразные виды бууз, чтобы огромное количество людей узнали об этом, - сказал повар ресторана.