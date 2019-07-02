«Самое вкусное наше блюдо»: О бурятских буузах рассказали на японском телевидении

На японском телевидении вышел сюжет о бурятских буузах. В ролике жительница Бурятии рассказала и показала, как готовить национальное блюдо.
- Добро пожаловать в Бурятию, это буузы, - такими словами встретила гостей из Японии женщина в бурятском костюме.
Затем местная жительница начала раскатывать тесто и готовить буузы.
- Делается традиционно 33 защипа, - объяснила она.
Также жительница Бурятии объяснила, как правильно есть буузы, что сначала надо надкусить, а потом пить бульон.
- Вообще буузы – это наше национальное, самое распространённое и вкусное наше блюдо как визитная карточка нашей Бурятии, - сказала другая уроженка республики.
Японская съёмочная группа заглянула в один из местных ресторанов, где им показали разнообразие бууз – от двухэтажных до чёрных.
- Кто-то любит рыбу, кто-то любит овощи, кто-то мясо, поэтому в нашем ресторане мы придумали разнообразные виды бууз, чтобы огромное количество людей узнали об этом, - сказал повар ресторана.