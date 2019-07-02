В Иркутске отметят хоккейный День болельщика

На нём можно будет пообщаться с любимыми игроками и получить их автографы



Спортивно-развлекательное мероприятие «День болельщика» пройдёт 4 июля на иркутском стадионе «Рекорд». Оно будет посвящено началу подготовки к предстоящему хоккейному сезону.



По словам организаторов, на Дне болельщика гости смогут отлично провести время всей семьёй, принять участие в баскетбольном и волейбольном турнирах – и даже смогут попасть в одну команду с хоккеистами клуба «Байкал-Энергии» и проверить свои силы.



Совместно с партнёрами мероприятия будут подготовлены специальные детские зоны. Также будут проводиться конкурсы и розыгрыши с призами от хоккейного клуба.



В завершение у каждого будет возможность пообщаться с любимыми игроками, получить автографы и сфотографироваться. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

