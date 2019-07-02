Иркутские акробаты стали медалистами международного турнира
Воспитанники иркутского Дворца спорта «Юность» завоевали три медали на XVIII международном турнире по прыжкам на акробатической дорожке, батуте и спортивной акробатике «Иртышские зори». Соревнования проходили с 23 по 27 июня в Павлодаре в Казахстане.
Все награды были выиграны в прыжках на акробатической дорожке в возрастной категории 9-12 лет. Раиса Будунова завоевала медаль высшей пробы. Стефания Никифорова стала бронзовым призёром турнира. Среди юношей серебряную медаль получил Вадим Мархаев.
«Вадим Мархаев уступил спортсмену из Казахстана всего 0,1 балла по качеству исполнения. При этом за сложность у иркутского спортсмена оценка была выше, чем у соперника», – пояснила тренер спортсмена Татьяна Шубина.
Всего в международном турнире «Иртышские зори» приняли участие более 300 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Иркутские спортсмены ежегодно принимают участие в этом турнире и всегда становятся обладателями медалей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Иркутянин Мархаев получил «серебро» за прыжки
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