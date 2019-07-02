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В Иркутской области перекрыто движение по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь»

В Иркутской области перекрыто движение по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь»
Общество, 
Такие меры приняты из-за подтопленных участков в Тулунском районе

В Тулунском районе Иркутской области перекрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Такие меры приняты из-за подтопленных паводковыми водами нескольких участков дорожного полотна и проведением восстановительных работ при ликвидации последствий паводка.

В связи со сложившейся обстановкой ГУ МЧС России по Бурятии рекомендует населению воздержаться от передвижения через муниципальное образование или выбрать альтернативные маршруты движения воздушным и железнодорожным транспортом.

Ограничено движение для грузового транспорта на участке 1 277 км по 1 427 км и для всех видов транспорта с 1 379 по 1 371 км, в Тулуне - с 1 491 по 1 493 км. В настоящее время на затопленных участках дежурят экипажи ГИБДД. Для обеспечения безопасности, предупреждения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам и дальнобойщикам отказаться от поездок в сторону Тулуна Иркутской области в обоих направлениях.

- Информация об ограничении движения доведена до единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов, организовано взаимодействие с водителями большегрузного автотранспорта, проезжающих по регионам Сибирского федерального округа, посредством стационарной коротковолновой радиостанции. В Новосибирской области – на частоте 27135, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, сопровождающегося обильным выпадением осадков и подъёмом уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икей, Ока, Чуна и Кирей на территории 6 районов Иркутской области (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский) произошло подтопление 83 населённых пунктов, повреждено 13 автомобильных мостов, подтоплено 7 участков автомобильных дорог местного значения.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за паводка в Иркутской области погибло два жителя.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, при котором может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.
наводнение Иркутская область
 
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