Жители Бурятии могут обучиться азам гражданской обороны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В республике работает электронный информационный образовательный комплекс



Для того, чтобы знать, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации, в Бурятии в ноябре прошлого года заработала рабочая версия «Электронный информационно-образовательный комплекс». ЭИОК предназначен для обучения различных групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.



Жителям республики предлагаются различные курсы, содержащие практические советы для всех категорий населения по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Обучения проходят для взрослых, учащихся средних и старших классов и для совсем маленьких ребят.



Курсы проходят по разным направлениям, таких как гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность на водных объектах и пожарная безопасность.



Также на сайте учебно-методического центра ГКУ РБ «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС» был создан электронный образовательный контент в рамках проекта «Научись спасать жизнь!» и наполнен информационно-образовательной информацией.



По словам организаторов проекта, он даёт возможность людям получить важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего человека до приезда врачей и спасателей.

За полгода, начиная с января, общее количество посетивших ЭИОК составило 21 тысячу человек, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Зарегистрироваться и пройти обучение можно на сайте http://buryatiya.lms-service.ru/.