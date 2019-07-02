В республике работает электронный информационный образовательный комплекс
Для того, чтобы знать, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации, в Бурятии в ноябре прошлого года заработала рабочая версия «Электронный информационно-образовательный комплекс». ЭИОК предназначен для обучения различных групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Жителям республики предлагаются различные курсы, содержащие практические советы для всех категорий населения по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Обучения проходят для взрослых, учащихся средних и старших классов и для совсем маленьких ребят.
Курсы проходят по разным направлениям, таких как гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность на водных объектах и пожарная безопасность.
Также на сайте учебно-методического центра ГКУ РБ «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС» был создан электронный образовательный контент в рамках проекта «Научись спасать жизнь!» и наполнен информационно-образовательной информацией.
По словам организаторов проекта, он даёт возможность людям получить важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего человека до приезда врачей и спасателей.
За полгода, начиная с января, общее количество посетивших ЭИОК составило 21 тысячу человек, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Зарегистрироваться и пройти обучение можно на сайте http://buryatiya.lms-service.ru/.
Жители Бурятии могут обучиться азам гражданской обороны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Таковы результаты за полгода
14-й Байкальский Сабантуй прошёл 29 июня
В Бурятии с подразделениями связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения и воинских частей
Всего вариантов реконструкции четыре
В Восточном военном округе на полигоны вышли более 2 тысяч гранатомётчиков
Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые даст концерт в Чите
Вход для улан-удэнцев будет бесплатным, но по посадочным талонам
Состоялась тренировка по антитеррору
Мероприятие прошло в День молодёжи
Злоумышленник приметил инструмент, когда помогал мужчине по хозяйству
Запланированы ремонтные работы
Расследуется уголовное дело
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
Общество, 01.07.2019
У хозяев турнира – 20 медалей
Общество, 01.07.2019
Они завоевали золотую и серебряную медали