Таковы результаты за полгода
Специалисты федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» минобороны России за первое полугодие обеспечили жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений более 700 семей военнослужащих Восточного военного округа. На эти цели выделено 5,2 миллиарда рублей.
Также с начала года обеспечено служебными жилыми помещениями более 2, 6 тысяч семей военнослужащих округа.
«Восточное региональное управление жилищного обеспечения» минобороны России обеспечивает жильём военнослужащих Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 регионах, в том числе в Бурятии.
Всего за полгода текущего года жилищный вопрос решили более 3 тысяч военнослужащих.
Жилищный вопрос решили более 3 тысяч военных Восточного округа
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