Росгвардейцы Бурятии стали третьими на чемпионате Восточного округа по комплексному единоборству



Этот вид спорта является служебно-прикладным и позволяет проявить военнослужащим и сотрудникам Росгвардии свои умения и навыки, как в ударной, так и борцовской технике. Поединок между спортсменами состоит из двух трёхминутных раундов. В первом из них бойцам разрешено применять весь арсенал ударной техники (как руками, так и ногами) по защищённым частям тела соперника. Второй раунд носит характер спортивной борьбы без защитного снаряжения.



В результате поединков были определены лучшие бойцы в семи весовых категориях, которые в ближайшее время будут представлять сборную команды Восточного округа Росгвардии для выступления на всероссийских соревнованиях.



Команда управления Росгвардии по Бурятии в общекомандном зачёте в 1-й группе заняла третье место, уступив коллегам из территориальных управлений Амурской области и Республики Саха (Якутия), сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





Чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по комплексному единоборству состоялся на базе отряда спецназа «Тайфун». В чемпионате приняли участие 15 сборных команд, более 50 военнослужащих и сотрудников территориальных подразделений и воинских частей Восточного округа Росгвардии.