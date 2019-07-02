3 дома, детсад и почта в Улан-Удэ остались без горячей воды

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Сегодня, 2 июля, запланировано отключение горячей воды на нескольких улицах Улан-Удэ. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14».
Под отключение попадают жилые дома по улицам Юного Коммунара 3; Чертенкова 49, 51. Детсад №95 по улице Пушкина 22; а также «Почта России» с улицы Чертенкова 51.
Завершить работы планируют до 14 часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня также из-за ремонтных работ остались без воды
4 дома с улиц Дорожная и Лощенкова.
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