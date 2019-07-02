У её дочери не было даже собственного спального места
Прокуратура Хилокского района Забайкальского края провела проверку по поступившим материалам органов опеки и попечительства о неисполнении местной жительницей своих родительских обязанностей.
Следователи прокуратуры установили, что в 2019 году женщина долгое время не исполняла обязанности по воспитанию своей годовалой дочери. Ребёнок не имел спального места, постельного белья, одежды и других вещей.
Мать с малышом ночевала у посторонних людей, режим дня не соблюдался. Когда женщина пила, она не обеспечивала ребёнка питанием и водой.
Кроме того, в январе женщина с дочерью пришла в гости к своей знакомой, где выпивала спиртные напитки. Из-за холода взрослые были тепло одеты, тогда как годовалый ребёнок лежал на кровати в тонкой кофте и ползунках. Органы системы профилактики вовремя забрали девочку и поместили в больницу, где ей оказана помощь.
Горе-мать лишили родительских прав. Девочку передали органам опеки и попечительства.
После прокурорского вмешательства в отношении матери возбуждено два уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалка обвиняется в жестоком обращении с ребёнком
Общество, Фото:
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