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Забайкалка обвиняется в жестоком обращении с ребёнком

Забайкалка обвиняется в жестоком обращении с ребёнком
Общество,  Фото:pixabay.com
У её дочери не было даже собственного спального места

Прокуратура Хилокского района Забайкальского края провела проверку по поступившим материалам органов опеки и попечительства о неисполнении местной жительницей своих родительских обязанностей.

Следователи прокуратуры установили, что в 2019 году женщина долгое время не исполняла обязанности по воспитанию своей годовалой дочери. Ребёнок не имел спального места, постельного белья, одежды и других вещей.

Мать с малышом ночевала у посторонних людей, режим дня не соблюдался. Когда женщина пила, она не обеспечивала ребёнка питанием и водой.

Кроме того, в январе женщина с дочерью пришла в гости к своей знакомой, где выпивала спиртные напитки. Из-за холода взрослые были тепло одеты, тогда как годовалый ребёнок лежал на кровати в тонкой кофте и ползунках. Органы системы профилактики вовремя забрали девочку и поместили в больницу, где ей оказана помощь.

Горе-мать лишили родительских прав. Девочку передали органам опеки и попечительства.

После прокурорского вмешательства в отношении матери возбуждено два уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
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