Забайкалка обвиняется в жестоком обращении с ребёнком

У её дочери не было даже собственного спального места



Прокуратура Хилокского района Забайкальского края провела проверку по поступившим материалам органов опеки и попечительства о неисполнении местной жительницей своих родительских обязанностей.



Следователи прокуратуры установили, что в 2019 году женщина долгое время не исполняла обязанности по воспитанию своей годовалой дочери. Ребёнок не имел спального места, постельного белья, одежды и других вещей.



Мать с малышом ночевала у посторонних людей, режим дня не соблюдался. Когда женщина пила, она не обеспечивала ребёнка питанием и водой.



Кроме того, в январе женщина с дочерью пришла в гости к своей знакомой, где выпивала спиртные напитки. Из-за холода взрослые были тепло одеты, тогда как годовалый ребёнок лежал на кровати в тонкой кофте и ползунках. Органы системы профилактики вовремя забрали девочку и поместили в больницу, где ей оказана помощь.



Горе-мать лишили родительских прав. Девочку передали органам опеки и попечительства.



После прокурорского вмешательства в отношении матери возбуждено два уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением.



Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.