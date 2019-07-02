Состоялась тренировка по антитеррору
С подразделениями военной полиции в Бурятии провели практическую тренировку. Военнослужащие отработали практические задачи по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Подразделения военной полиции были приведены в боевую готовность по тревоге. После получения оружия и экипировки военнослужащие в составе боевых групп выдвинулись на военные объекты для их охраны.
Совместно с подразделениями антитеррора воинских частей сотрудники военной полиции задержали условных вооружённых диверсантов.
В мероприятии было задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники.
В рамках проверки сотрудники военной полиции использовали нелетальное оружие, в частности, пистолет «Оса» и светошумовые гранаты.
Военную полицию в Бурятии подняли по тревоге
Общество, Фото:
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