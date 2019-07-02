Военную полицию в Бурятии подняли по тревоге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состоялась тренировка по антитеррору



С подразделениями военной полиции в Бурятии провели практическую тренировку. Военнослужащие отработали практические задачи по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Подразделения военной полиции были приведены в боевую готовность по тревоге. После получения оружия и экипировки военнослужащие в составе боевых групп выдвинулись на военные объекты для их охраны.



Совместно с подразделениями антитеррора воинских частей сотрудники военной полиции задержали условных вооружённых диверсантов.



В мероприятии было задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники.



В рамках проверки сотрудники военной полиции использовали нелетальное оружие, в частности, пистолет «Оса» и светошумовые гранаты.







