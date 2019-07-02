В Иркутске прошёл первый летний фестиваль КВН

Мероприятие прошло в День молодёжи



В День молодёжи в Иркутске прошёл летний фестиваль КВН на Кубок мэра в рамках Байкальской Лиги КВН. Победителем стала команда «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), второе место заняла команда «Дьютифрейд» (ИГУ), третье место – «Феникс» (ИРГАУ).



Подобный фестиваль в Иркутске состоялся впервые, он объединил школьную и студенческую КВН-лиги. Кубки победителям вручил мэр Дмитрий Бердников.



Также состоялись спортивные состязания по профессиональному панкратиону на Кубок мэра. Участие в соревнованиях приняли пять пар бойцов, одна из них – по тайскому боксу. Победителями турнира стали: Семён Ребякин, Павел Санников, Николай Зинченко, Илья Квичола и Максим Мотодоев.



Кроме того, были проведены соревнования по драг-рейсингу Drag-Wars, фестиваль творчества «Иркутский Арбат», патриотическая площадка с профильными мастер-классами от военно-спортивных клубов Иркутска, центра «Патриот» и иркутского местного отделения «Юнармии». А также концертная программа с участием «Шоу барабанщиков Zanozza» и городских танцевальных коллективов, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

