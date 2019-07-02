Злоумышленник приметил инструмент, когда помогал мужчине по хозяйству
В полицию обратился 78-летний житель села Полканово Кяхтинского района Бурятии. Он рассказал стражам порядка, что из его гаража была украдена бензопила и канистра с тосолом.
В результате расследования правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний односельчанин. Следователи установили, что ночью 6 июня мужчина проник в гараж пенсионера, откуда совершил кражу. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.
Известно, что мужчина приметил инструмент в гараже у пожилого человека, когда помогал ему по хозяйству.
Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл пенсионера бензопилу и тосол
Общество, Фото:
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