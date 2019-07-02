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Житель Бурятии украл пенсионера бензопилу и тосол

Житель Бурятии украл пенсионера бензопилу и тосол
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник приметил инструмент, когда помогал мужчине по хозяйству

В полицию обратился 78-летний житель села Полканово Кяхтинского района Бурятии. Он рассказал стражам порядка, что из его гаража была украдена бензопила и канистра с тосолом.

В результате расследования правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний односельчанин. Следователи установили, что ночью 6 июня мужчина проник в гараж пенсионера, откуда совершил кражу. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Известно, что мужчина приметил инструмент в гараже у пожилого человека, когда помогал ему по хозяйству.

Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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