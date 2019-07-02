Запланированы ремонтные работы
Сегодня, 2 июля, с 9:00 до 16:00 по улик Лощенкова 19 «А» в Улан-Удэ отключат холодную воду. Неудобства связаны с проведением аварийно−восстановительных работ.
Под отключение попадают 4 дома: ул. Дорожная 1, 1А, 2; ул. Лощенкова 27.
По информации ЕДДС.
В Улан-Удэ 4 дома останутся без холодной воды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Состоялась тренировка по антитеррору
Мероприятие прошло в День молодёжи
Злоумышленник приметил инструмент, когда помогал мужчине по хозяйству
Запланированы ремонтные работы
Расследуется уголовное дело
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
У хозяев турнира – 20 медалей
Они завоевали золотую и серебряную медали
Приглашены люди всех возрастов, национальностей и традиций
«Театральная осень на Байкале» придёт в посёлок Утулик в августе
Осенью «Chita Jazz» соберёт лучших джазистов Забайкалья
Два «золота» у иркутян и «серебро» с «бронзой» у ангарчанина
Читинские буддисты принесли подношения и помолились хозяйке горы
Она отличилась в баттерфляе и комплексном плавании
Туда также приедут коллективы из Франции, Монголии, Польши и Израиля