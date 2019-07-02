Расследуется уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии нарушали закон в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
В ходе совместной проверки со специалистом Хоринского лесничества в выделах защитных лесов сельскохозяйственного производственного кооператива «Верхнеталецкий» выявлена незаконная рубка 124 деревьев породы сосна. Лесному фонду причинён ущерб на сумму 1,3 млн. рублей.
За незаконную рубку в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на 1,3 млн. рублей
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