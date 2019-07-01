Хамбо Лама: «Нам повезло, что мы живём рядом с Этигэловым»

В Иволгинском дацане состоялась научно-практическая конференция, посвящённая феномену Хамбо ламы Этигэлова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В минувшие выходные в центре буддизма России – Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ» на базе буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева состоялась VIII международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова».



Подобные конференции берут своё начало в 2007 году. Вначале они проводились раз в два года, но с 2017 года – ежегодно. Два года назад изменился и формат мероприятия – теперь обсуждения проходят на трёх языках – бурятском, монгольском и русском.



В этот раз на мероприятие съехалось более 300 участников из разных регионов страны, а также гости – учёные ламы и верующие из соседней Монголии и Внутренней Монголии.



- Хамбо Лама Этигэлов каждое утро даёт нам учения, мы их собираем и записываем на бурятском селенгинском языке. И сейчас мы начали переводить их на русский язык, помимо того, что ежедневно учения уходят на бурятском селенгинском языке в монгольский мир, - обратился к собравшимся XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. - Исходя из этого, сегодня мы имеем 94 страницы учения Хамбо Ламы Этигэлова. В них сосредоточены наставления Хамбо Ламы по 316 темам – это его высказывания про Будду Шакьямуни, про Боддхисаттв, сахюусанов, взаимозависимую связь, пустотность. Здесь собраны все ценные слова, которые мы должны понять и применять в своей повседневной жизни, потому что именно мы, буддисты Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, несём самую большую ответственность. Потому нам необходимо постигать учения Хамбо Ламы Этигэлова и ламы Эрдэни-Хайбзун Галшиева.



Это наше знание, это наше образование, культура – это всё для нашего народа. Поэтому мы собрались, чтобы на русском, бурятском и монгольском языках прикоснуться и попытаться понять смысл учения этих великих людей, - отметил лидер буддистов России. - Мы должны гордиться, что мы являемся современниками Хамбо Ламы Этигэлова. Но сегодня мы как подопытные кролики – чем ближе к богу, тем дальше храм, как говорит Хамбо Лама. Поэтому мы все должны опасаться того, что находясь около Хамбо Ламы Этигэлова, стать неверующими. Больше всего Хамбо Ламу любят те, кто дальше всех от него, в отличие от бурятских буддистов. Нам повезло, что мы живём рядом с Хамбо Ламой Этигэловым, но всё же мы очень далеко от него в мыслях своих. Наши земляки озабочены тем, как бы выжить в этих непростых условиях, - подытожил Дамба Аюшеев.



- Основа буддизма заключается в том, что мы проверяем своего Учителя, мы не должны слепо верить на слово, поэтому слова Хамбо Ламы Этигэлова надо скрупулёзно изучать и после этого принять. Учение надо понять умом, и после этого принять, это особенности буддизма. Настоящий буддист верит, если он понимает, - подчеркнул гость из Монголии Балдан-багша.



Значение великого Учения Хамбо Ламы Этигэлова и важность проведения подобных конференций подчеркнули и другие гости.



- На нас лежит большая ответственность. Необходимо, чтобы учение Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова ширилось во все пределы и сохранялось для наших потомков, потому что это история буддизма, и надо ценить это великое учение, - считает вице-президент Тибетского дома в Москве Надежда Беркенгейм.



Надежда - один из составителей ежегодного сборника «Послания Хамбо-Ламы Этигэлова». Обсуждение изречений великого Учителя из этой книги является предметом дискуссий практической части Этигэловской конференции.



Кроме того, на конференции в очередной раз побывала Екатерина Косенко (Иркутск) – инициатор публикации учений Хамбо ламы, представитель общественной организации «Тибетский дом». Три года назад началось издание сборников ежедневных посланий Хамбо ламы Этигэлова, причём, исключительно на народные деньги.



- Зная биографию и судьбу Хамбо Ламы Этигэлова, важно понимать, что это архисложно - сохранить своё тело, и его слова – это не просто послания, это понимание жизни просветлённого человека, это его философия, которой он делится с нами, - уверена Екатерина Косенко. - Важно понять, как он относится к жизни, как нам относиться к тем или иным вещам, и это большая ценность – прикоснуться к этим великим словам, постичь современное буддийское учение, попытаться понять их глубинный смысл.

