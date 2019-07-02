02 Июля

01 Июля

Популярное

В Улан-Удэ жара и возможна гроза

В Улан-Удэ жара и возможна гроза
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы

Ветер переменный 2-7, местами 10-15 м/с. Температура днём 28-33, местами 18-23 тепла.

В Улан-Удэ днём в окрестностях возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура днём 30-32 тепла.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ жара и возможна гроза
В Улан-Удэ жара и возможна гроза
Общество, 02.07.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
Иркутские дзюдоисты стали призёрами всероссийских соревнований
Иркутские дзюдоисты стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 01.07.2019
Они завоевали золотую и серебряную медали
В Забайкалье на экофестивале накормят вегетарианской едой
В Забайкалье на экофестивале накормят вегетарианской едой
Общество, 01.07.2019
Приглашены люди всех возрастов, национальностей и традиций
На Байкале состоится фестиваль любительских театров
На Байкале состоится фестиваль любительских театров
Общество, 01.07.2019
«Театральная осень на Байкале» придёт в посёлок Утулик в августе
В Чите пройдёт джазовый фестиваль
В Чите пройдёт джазовый фестиваль
Общество, 01.07.2019
Осенью «Chita Jazz» соберёт  лучших джазистов Забайкалья
У легкоатлетов Иркутской области четыре медали первенства России
У легкоатлетов Иркутской области четыре медали первенства России
Общество, 01.07.2019
Два «золота» у иркутян и «серебро» с «бронзой» у ангарчанина
Улан-удэнка стала третьей в восхвалениях богини Читы
Улан-удэнка стала третьей в восхвалениях богини Читы
Общество, 01.07.2019
Читинские буддисты принесли подношения и помолились хозяйке горы
Иркутянка стала призёром Кубка России по плаванию
Иркутянка стала призёром Кубка России по плаванию
Общество, 01.07.2019
Она отличилась в баттерфляе и комплексном плавании
Улан-удэнский театр примет участие в Вампиловском фестивале
Улан-удэнский театр примет участие в Вампиловском фестивале
Общество, 01.07.2019
Туда также приедут коллективы из Франции, Монголии, Польши и Израиля
Сегодня в магазинах России разделят молочную продукцию
Сегодня в магазинах России разделят молочную продукцию
Общество, 01.07.2019
Натуральная продукция будет стоять отдельно и сопровождаться соответствующей надписью
Велосипедистка из Иркутской области стала чемпионкой России
Велосипедистка из Иркутской области стала чемпионкой России
Общество, 01.07.2019
Она выиграла индивидуальную гонку на дистанции 30 километров
В Бурятии пересчитали субсидии на жилищно-коммунальные услуги
В Бурятии пересчитали субсидии на жилищно-коммунальные услуги
Общество, 01.07.2019
Их перерасчёт сделан из-за увеличения средних региональных стандартов стоимости
Хамбо Лама: «Нам повезло, что мы живём рядом с Этигэловым»
Хамбо Лама: «Нам повезло, что мы живём рядом с Этигэловым»
Общество, 01.07.2019
В Иволгинском дацане состоялась научно-практическая конференция, посвящённая феномену Хамбо ламы Этигэлова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В аэропорту Улан-Удэ прилетающих гостей «встречали» лошади
В аэропорту Улан-Удэ прилетающих гостей «встречали» лошади
Общество, 01.07.2019
Горожане обсуждают табун, пасущийся у аэропорта

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^