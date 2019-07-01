Осуждённые подарили школе-интернату в Ангарске качели и игрушки

Шефство над учреждением будет продолжено



Осуждённые исправительной колонии № 2 в Ангарске подарили детям из специальной коррекционной школы-интерната № 1 качели и игрушки.



Совместную благотворительную акцию «Твори добро» провели исправительная колония № 2, некоммерческое партнёрство участников боевых действий на Северном Кавказе «Память» и депутат заксобрания Иркутской области Дмитрий Тютрин.



С инициативой провести акцию ко Дню ветеранов боевых действий и сделать подарок детям выступили осуждённые из общества «Живая память» исправительной колонии № 2. В обществе состоит 16 мужчин, ранее принимавших участие в локальных конфликтах на Северном Кавказе.



Осуждённые изготовили два вида качелей, настольные игры и деревянные макеты мельницы, маяка и домов. По словам представителей колонии, шефство над школой-интернатом будет продолжено, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

