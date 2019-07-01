В среду в Улан-Удэ отключат два светофора

Будут проводиться ремонтные работы



3 июля с 12:00 до 17:30 будут отключены светофоры на некоторых улицах в Улан-Удэ. Это связано с проведением ПАО «Горэлектросети» планового ремонта.



Отключат светофоры на перекрёстке улиц Бабушкина и Терешковой; и на остановке «Улица Геологическая».



- Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожны и соблюдайте Правила дорожного движения на указанных участках улиц, - призывают в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

