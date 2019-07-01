Иркутянка стала призёром Кубка России по плаванию

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Она отличилась в баттерфляе и комплексном плавании



Иркутская спортсменка Наталья Можина завоевала две серебряные медали в финале Кубка России по плаванию. Соревнования проходили с 27 по 29 июня в 50-метровом бассейне Дворца спорта «Олимп» в Обнинске Калужской области.



Наталья стала второй на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 59,93 и на 200-метровой дистанции комплексным плаванием с результатом 2:19,59.



Наталья Можина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» и тренируется в водноспортивном комплексе «Солнечный» у Заслуженного тренера России Виктора Агеенко. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

