Эстафетный поезд в честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали отправляется в ночь на вторник из Иркутска в Тынду
По пути в столицу БАМа ему предстоит сделать остановки на вокзалах Тайшет, Лена, Киренга, Улькан, Северобайкальск, Кичера, Ангоя, Новый Уоян, Окусикан, Таксимо, Куанда, Балбухта, Новая Чара, Хани, Юктали и Тында.
На привокзальных площадях состоятся праздничные митинги, на которых пройдут чествования ветеранов БАМа, строителей и работников магистрали.
В эстафетном поезде - 17 вагонов. В числе пассажиров первостроители и ветераны БАМа из Республики Бурятия и Иркутской области, руководители ВСЖД, представители органов власти и журналисты.
В мероприятиях на вокзалах в честь приезда поезда принять участие может любой желающий, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Поезд «45 лет БАМу» проедет по Бурятии
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