У хозяев турнира – 20 медалей
Сборная команда Центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края получила 11 медалей на первенстве по адаптивному конному спорту Сибирского Федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в городе Иркутске, в конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства труда и социальной защиты населения.
Помимо забайкальских спортсменов, в соревновании приняли участие паралимпийцы из Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Бурятии, Красноярского края – всего более 60 человек в возрасте от 8 до 30 лет. В числе участников были как начинающие свой спортивный путь, так и опытные – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта России, члены сборной команды страны по паралимпийской выездке, победители и призёры всероссийских чемпионатов и международных турниров. Из Забайкальского края приняли участие 6 членов команды: Константин Ситомиров, Алексей Тарасевич, Елена Зимирева, Илья Соловьев, Анастасия Аносова и Роман Бурдинский.
Сильнейших выявляли в таких командных и личных дисциплинах, как «Рабочая тропа», «Выездка» и КЮР под музыку. Соревнования проходили в плохих погодных условиях и на чужих лошадях, но, несмотря на это, Забайкальская команда получила 11 медалей – 5 серебряных и 6 бронзовых. Команда хозяев турнира оставила в Иркутске в общей сложности 20 медалей – 12 золотых, 7 серебряных и одну бронзовую.
Забайкальские конники получили 11 медалей в Иркутске
Общество, Фото:
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