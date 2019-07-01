Жители пригорода Улан-Удэ жалуются на грязную вонючую воду

Дома в Сотниково предлагают подключить к городскому «Водоканалу»
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили в администрацию Иволгинского района обращение с просьбой рассмотреть возможность присоединения водопроводных сетей села Сотниково к городскому «Водоканалу». Это поможет решить проблему ненадлежащего качества водоснабжения в селе, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
Жители Сотниково жалуются на плохой напор воды, кроме того, она грязная и с неприятным запахом. По санитарно-химическим показателям содержание железа и марганца в ней превышает предельно допустимые показатели. Питьевую воду местные жители покупают.
Состоялась встреча жителей с представителями муниципального образования, сельского поселения, обслуживающей ресурсоснабжающей организации и специалистами-гидрогеологами. Среди возможных причин проблемы были названы изменение уровня водозабора, использование водяного насоса, не предназначенного для забора воды с необходимой глубины, устаревших коммуникаций и резервуаров.
Всего в Сотниково три действующих водозабора – «Нижний», «Верхний» и на улице Береговой. Последний будет закрыт в связи с планируемыми работами по водоснабжению близлежащих домов. До сентября 2019 года районные власти собираются провести работы на 4 млн руб. по прокладке водопроводных сетей от водовода «Нижний» до улицы Береговой. После закрытия водовода «Верхний» власти планируют начать строительство водозаборной скважины.
- Строительство нового водозабора с необходимой станцией очистки воды и соблюдением нормативов не дает гарантии обеспечения населения чистой водой, поскольку уровень водоносного слоя может измениться в любой момент. Самым правильным выходом из сложившейся ситуации будет присоединение сетей Сотниково к городскому водоканалу, это всего около 2 километров, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко. – Централизация водоснабжения позволит избежать множества проблем, связанных с качеством и бесперебойным снабжением жителей Сотниково водой.
Жители пригорода Улан-Удэ жалуются на грязную вонючую воду
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