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Дети знакомятся с нерпой на Ушканьих островах в Бурятии

Дети знакомятся с нерпой на Ушканьих островах в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
24 июня состоялась поездка для детей на остров Тонкий Ушканьего архипелага

Экскурсия организована ФГБУ «Заповедное Подлеморье», экскурсанты – учащиеся центра дополнительного образования «Подлеморье». Ребята из объединений «Лесная школа» и «Байкальские капельки» успешно занимались в течение учебного года по программам центра, а также принимали участие в проектах «Заповедного Подлеморья». Дети получили уникальную возможность посетить Ушканьи острова, где обитают нерпы, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Дети много слышали и знают об этом интересном животном, но наблюдали за нерпами впервые. На обзорной площадке необходимо вести себя как можно тише, так как звери осторожны и пугливы. Поэтому разговоры состоялись на выходе с площадки.

Глеб Бельков: «Мне очень понравилась поездка! За нерпами на камнях занятно наблюдать, они такие милые и толстенькие! А ещё я слышал, какие они издают звуки и в воде двигаются с поразительной ловкостью».

Надя Бурлакова: «Мне всё понравилось: поездка на катере, наблюдение за нерпой, мраморные камешки на берегу, чайки и бакланы, встречающиеся нам по пути».

Света Орлова: «Осуществилась моя мечта, я увидела живую нерпу! Я не ожидала, что их так много собирается на камнях! Очень интересно смотреть на них, особенно когда они чешут друг друга ластами. Как здорово, что есть такие острова на Байкале, и они охраняются»!

Марина Серебрякова: «Я получила незабываемые впечатления! На острове удобно идти по настилу и на оборудованной площадке наблюдать за нерпой. Нерпу в Байкале увидишь не часто, а тут нам всем представилась такая замечательная возможность! Мы воочию прикоснулись к жизни диких животных, наблюдали за их общением между собой. Это запомнится надолго»!


нерпы
 
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