Иркутские дзюдоисты стали призёрами всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Они завоевали золотую и серебряную медали



Спортсмены Иркутской области выиграли золотую и серебряную медали на IХ всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин памяти Заслуженного тренера России Владимира Щедрухина. Турнир завершился в конце июня в Минусинске и собрал более 60 дзюдоистов из 13 регионов России, а также из Монголии и Казахстана.



В весовой категории до 66 килограммов победу одержал Иван Кедун. Серебряным призёром в весе до 90 килограммов стал Владислав Некрасов, который в финале уступил спортсмену из Красноярского края Сергею Скоробогатову.



Иван Кедун тренируется в отделении дзюдо детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит» у Алексея Гончарова и Сергея Иванова. Владислав Некрасов занимается в Областном училище олимпийского резерва в Ангарске у Виталия Бронникова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

