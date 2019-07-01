Они завоевали золотую и серебряную медали
Спортсмены Иркутской области выиграли золотую и серебряную медали на IХ всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин памяти Заслуженного тренера России Владимира Щедрухина. Турнир завершился в конце июня в Минусинске и собрал более 60 дзюдоистов из 13 регионов России, а также из Монголии и Казахстана.
В весовой категории до 66 килограммов победу одержал Иван Кедун. Серебряным призёром в весе до 90 килограммов стал Владислав Некрасов, который в финале уступил спортсмену из Красноярского края Сергею Скоробогатову.
Иван Кедун тренируется в отделении дзюдо детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит» у Алексея Гончарова и Сергея Иванова. Владислав Некрасов занимается в Областном училище олимпийского резерва в Ангарске у Виталия Бронникова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Иркутские дзюдоисты стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приглашены люди всех возрастов, национальностей и традиций
«Театральная осень на Байкале» придёт в посёлок Утулик в августе
Осенью «Chita Jazz» соберёт лучших джазистов Забайкалья
Два «золота» у иркутян и «серебро» с «бронзой» у ангарчанина
Читинские буддисты принесли подношения и помолились хозяйке горы
Она отличилась в баттерфляе и комплексном плавании
Туда также приедут коллективы из Франции, Монголии, Польши и Израиля
Натуральная продукция будет стоять отдельно и сопровождаться соответствующей надписью
Она выиграла индивидуальную гонку на дистанции 30 километров
Их перерасчёт сделан из-за увеличения средних региональных стандартов стоимости
В Иволгинском дацане состоялась научно-практическая конференция, посвящённая феномену Хамбо ламы Этигэлова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Горожане обсуждают табун, пасущийся у аэропорта
Автопробег посвятят памяти павших воинов на реке Халхин-Гол
Делегацию из республики представляют 27 человек
Шефство над учреждением будет продолжено