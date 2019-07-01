Космонавт Олег Артемьев передал привет Бурятии

Известный космонавт Олег Артемьев передал видеопривет молодёжи Бурятии. Видео опубликовал проект «Гордость Бурятии – гордость России».
Как сообщал «Байкал-Daily», Олег Артемьев не раз делился снимками Байкала и Бурятии с высоты МКС. Весной 2018 года пользователи Сети сравнили фотографию озера с «улыбкой на лице Земли».
Справка:
Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира.
Совершил два космических полёта: первый на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в марте-октябре 2018 года. Общая продолжительность полётов составила 365 суток 23 часа 5 минут.
Совершил три выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 20 часов 20 минут.
До поступления в отряд космонавтов работал инженером-испытателем в РКК «Энергия». Участник 14 и 105-суточных подготовительных экспериментов по программе «МАРС-500», имитирующих полёт на Марс.
Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2016). Почётный гражданин городов Байконур и Гагарин.