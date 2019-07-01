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Форум «Армия» посетили более 10 тысяч улан-удэнцев

Форум «Армия» посетили более 10 тысяч улан-удэнцев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военно-технический форум «Армия-2019» два дня шёл на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ

Форум посетили более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Зрители ознакомились с современными образцами вооружения и военной техники Восточного военного округа. Всего было представлено более 30 единиц.

На площадке были выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2» бронеавтомобиль «Рысь», тяжелая огнеметная система «Буратино», станция обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», САУ «Мста-С» Т-72Б.

Помимо этого, на аэродроме был организован показ авиационной техники, техники ДОСААФ, техники десантно-штурмового соединения, продукции приборостроительного завода, образцы стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.

Также для гостей работал страйкбольный тир с современным автоматическим оружием (АК-74, АС «ВАЛ»). Состоялись показательные выступления картингистов. Всех желающих катали на БТР-80.

Был развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостили посетителей форума «солдатской» кашей с чаем.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с форума.


военнослужащие форум
 
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