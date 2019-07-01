Якутские депутаты посетили воинскую часть в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Ил Тумэна

В пятницу делегация Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии посетила войсковую часть в посёлке Онохой-2 в Бурятии



В этой части проходят срочную службу десять солдат, призванных из Якутии, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.



Председатель парламента Петр Гоголев рассказал ребятам о том, какие знаковые события сейчас происходят в Якутии, поинтересовался, какие районы республики представляют ребята, расспросил о том, какие планы на жизнь строят солдаты после окончания службы.



В качестве презента делегация Ил Тумэна привезла ребятам коллекцию якутского кино, запись Кубка мира по вольной борьбе в Якутске, свежие номера парламентской газеты «Ил Тумэн», сладкие наборы и якутские оладьи.



Делегацию Ил Тумэна встречал врио заместителя командира войсковой части по военно-политической работе, майор Константин Дымченко. Он отметил, что, несмотря на то, что ребята из Якутии служат всего два месяца, они успели проявить себя с творческой стороны. Он также признался, что на его памяти это первый случай, когда руководство законодательного органа в рамках рабочих визитов находит время и специально посещает войсковые части, чтобы встретиться с земляками и узнать, как они служат.



С 26 по 28 июня делегация Ил Тумэн приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию со дня образования Народного Хурала Бурятии.





