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Улан-удэнка стала третьей в восхвалениях богини Читы

Улан-удэнка стала третьей в восхвалениях богини Читы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Читинские буддисты принесли подношения и помолились хозяйке горы

29 июня сотни верующих собрались на окраине Читы на западном склоне Титовской сопки. Там состоялся традиционный молебен «Обоо Тахилган» – обряд подношения хозяйке горы Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы, богине Читы и её окрестностей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.

«Во время проведения обряда «Обоо Тахилган» верующие делают подношения духу хозяйки местности в виде молочной пищи, чая, сладостей и просят её о богатом урожае, мире и благоденствии для всех живых существ», – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова, которая приняла участие в празднике.

В рамках мероприятия также состоялись соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из лука, конкурс бурятской песни. Были подведены итоги поэтического конкурса современных авторских магтаалов (восхвалений), посвящённых Айралжан Хатан Эжы. В нём приняли участие 16 авторов из Забайкальского края и Республики Бурятия.

Третье место заняли Ирина Санжицыренова из Улан-Удэ, Цыцык Дамбаева из Могойтуя и Намсалма Будаева из Читы. Второе – Цындыма Бабуева со станции Ага Могойтуйского района и Намсалма Доржипаланова из села Токчин Дульдургинского района. Автором лучшего произведения стала Цыбегмит Багдаева из села Цаган-Оль Могойтуйского района.
Чита религия буддизм молебен обоо Забайкальский край
 
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